واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة اسيوط بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة الجامعية " إدارة قادرون بإختلاف " ، فعاليات جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى محافظة أسيوط ، بالتعاون مع احدي المؤسسات التنموية لأصحاب الهمم ،

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة

وأقيمت الفعاليات بمراكز التخاطب وتنمية المهارات والتى تم تجهيزها ضمن برنامج ( جسور الأمل ) ، ومنها مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط ، لدعم ذوى القدرات والهمم ، ولتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم ، وعمل تقييمات نفسية لهم ، بالإضافة إلى برامج توعية للأسر لكيفية التعامل مع أطفالهم .

وتقدم الجلسات مجانا من الأحد للخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وتتضمن الفعاليات جلسات لعلاج المشاكل السلوكية والإنفعالية للأطفال ، وعلاج عيوب النطق والكلام ، والتأخر اللغوى ، علاوة على تطوير المهارات اللغوية والسمعية ، وتنمية المهارات ، والتعديل السلوكي

الشباب والرياضة بأسيوط تواصل جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى

الشباب والرياضة بأسيوط تواصل جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى

الشباب والرياضة بأسيوط تواصل جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى