أبو شقة: مصر تمتلك شبابًا واعيًا يلعب دورًا هامًا في تنمية البلاد

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك شبابًا واعيًا وملتزمًا ، يلعب دورًا هامًا في تنمية البلاد، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال حضور أعمال الجلسة الثالثة للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، التي حملت أربعة محاور حول (التاريخ البرلماني العريق لمجلس الشيوخ ، البعد السياسي والفكري العميق لوجود مجلس من غرفتين ، الدور الرقابي لمجلس الشيوخ ، المحددات الأساسية لوضع رؤية برلمانية تنظم العمل في مجلس الشيوخ).

وقال أبو شقة “الشباب المصري يتمتع بالوعي والمعرفة، ويدرك تحديات المجتمع، ويسعى للتعلم والتطوير المستمر، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب المهني، ويسعى للتحصيل العلمي والابتكار في مجالات مختلفة”.

أكد وكيل مجلس الشيوخ ، أن الجمهورية الجديدة أعادت الحياة إلى مجلس الشيوخ ، الغرفة الثانية في الحياة النيابية على مستوى العالم، لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء).

وأشار إلي أن عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة .