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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السلطات الإسرائيلية تخلي بؤرة استيطانية "غير شرعية" شرق رام الله

بؤرة استيطانية
بؤرة استيطانية

 

عملت القوات الأمنية الإسرائيلية صباح الاثنين، على إخلاء بؤرة استيطانية "غير شرعية" شرق رام الله، بالضفة الغربية.

 

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وحسب موقع روسيا اليوم، فقد "قامت القوات الأمنية بتطهير بؤرة استيطانية غير شرعية قرب مستوطنة كوخاف هشار شرق رام الله، وأخلت الإدارة المدنية والشرطة عدة مبان أقيمت بشكل غير قانوني في البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ"حَبديم".

 

وقال مسؤولون أمنيون إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافق بنفسه على عملية تدمير المباني.

 

ودمرت القوات الإسرائيلية، 5 مبان من أصل حوالي 20 مبنى أقيم في البؤرة الاستيطانية المذكورة، والتي تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة أو على أراضي دولة بدون تصريح.

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