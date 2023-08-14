أقيمت فعاليات معرض تسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بمركز شباب باريس، حيث بدأ تسويق المنتجات على مدار يومين، بمشاركة 4عارضين بمركز شباب باريس بقطاع شباب باريس.

وذكر الأستاذ بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن إقامة هذه المعارض تأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى، خصوصًا في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

يأتي برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يأتى برعاية اللواءأ.ح الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، يأتى بتوجيهات ومتابعة الأستاذ بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

معارض صيف شبابنا بمراكز شباب الوادي الجديد

معارض صيف شبابنا بمراكز شباب الوادي الجديد

معارض صيف شبابنا بمراكز شباب الوادي الجديد

معارض صيف شبابنا بمراكز شباب الوادي الجديد

معارض صيف شبابنا بمراكز شباب الوادي الجديد

معارض صيف شبابنا بمراكز شباب الوادي الجديد