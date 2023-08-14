بعد صدمة كايسيدو.. ليفربول يقاتل لضم لافيا

بعد اسدال الستار على الصراع مع تشيلسي لضم نجم برايتون ومنتخب الإكوادور موسيس كايسيدو يبدو أن نادي ليفربول مصر على دعم خط وسطه بلاعب جديد وهذه المرة وضع عينه على لاعب وسط ساوثهامبتون البلجيكي روميو لافيا- ١٩ عاما - لكنه سيدخل ايضا في صراع مع تشيلسي.

ليفربول الذي تم رفض عرضه الاول لضم لافيا مقابل ٥٠ مليون جنيه استرليني تقدم صباح الاثنين بعرض جديد لإدارة ساوثهامبتون لضم روميو لافيا مقابل ٥٥ مليون جنية استرليني ويبدو ان المدير الفني الألماني يورجن كلوب مصر على ضم لافيا .

فيما أكدت تقارير صحفية انجليزية ان تشيلسي لن يكتفي بضم موسيس كايسيدو لكنه ايضا يريد ضم لافيا الا انه هذه المرة سيصطدم برغبة لافيا الذي أكد على رغبته في الانتقال إلى قلعة انفيلد رود .

يذكر ان تشيلسي اقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة ضم الاكوادوري موسيس كايسيدو قادما من برايتون فيما يحتاج ليفربول لضم لاعب في خط الوسط لتعويض انتقال البرازيلي فابينيو الى اتحاد جدة السعودي .