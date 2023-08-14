عاجل
السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قبل ساعات من إنطلاقة

الإنجيلية تستعد لبدء مؤتمر "الدين ورسالة السلام".. تفاصيل

الكنيسة القبطية الإنجيلية
الكنيسة القبطية الإنجيلية

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الاثنين، لبدء فعاليات  اللقاء الفكري الذي ينظمه المنتدى تحت عنوان: "نحو سلام مجتمعي..الدين ورسالة السلام".

يأتي اللقاء انطلاقا من الدور الهام والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، يسعد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يستمر اللقاء على مدار  يومي الاثنين والثلاثاء ١٤،١٥ اغسطس الجاري، بحضور نخبة من قادة الفكر والبرلمانيين والأكاديميين والإعلاميين والقادة الدينيين.

تستهل  الجلسة الأولى باللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. ومن المقرر أن يشارك كوكبة من الرموز المسيحية  من جميع الطوائف فضلا عن ممثلي الهيئات الإسلامية والمجتمع المصري ورجال الفكر.