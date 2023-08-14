الإنجيلية تستعد لبدء مؤتمر "الدين ورسالة السلام".. تفاصيل

قبل ساعات من إنطلاقة

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الاثنين، لبدء فعاليات اللقاء الفكري الذي ينظمه المنتدى تحت عنوان: "نحو سلام مجتمعي..الدين ورسالة السلام".

يأتي اللقاء انطلاقا من الدور الهام والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، يسعد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يستمر اللقاء على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٤،١٥ اغسطس الجاري، بحضور نخبة من قادة الفكر والبرلمانيين والأكاديميين والإعلاميين والقادة الدينيين.

تستهل الجلسة الأولى باللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. ومن المقرر أن يشارك كوكبة من الرموز المسيحية من جميع الطوائف فضلا عن ممثلي الهيئات الإسلامية والمجتمع المصري ورجال الفكر.