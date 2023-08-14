طريقة التقديم للحصول على دعم الريف في السعودية

السعودية.. طريقة التقديم للحصول على دعم الريف، يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث إن المملكة تقدم الدعم المادي لأصحاب المشارع الزراعية وأسرهم الريفية تحت إشراف وزارة الزراعة والبيئة السعودية.

كيفية الحصول على دعم الريف

وفي سياق ذلك يتساءل الكثير من المزارعين، عن كيفية الحصول على دعم الريف المقدم من الحكومة السعودية، والشروط التي يجب توافرها للتسجيل في دعم ريف وأبرز المميزات التي سيحصل عليها الحاصل على الدعم الريفي.

شروط الحصول على دعم الريف

الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة من قبل البرنامج.

يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط باسمه

إقامة المتقدم في المنطقة الإدارية التي يغطيها البرنامج.

لايجب أن يتجاوز دخل المتقدم الشهري 9000 ريال سعودي.

يكون المتقدم على دراية بالعمل الزراعي

ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة عمل حكومية أو خاصة.

يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

إقامة المتقدم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يتجاوز الدعم السنوي 54 ألف ريال سعودي.

تقديم جميع الوثائق الرسمية والمستندات التي تثبت أهلية المتقدم لمزاولة المهنة.

يجب تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية

طريقة التقديم للحصول على دعم الريف

يجب الدخول إلى بوابة الريف الإلكترونية

يجب الضغط على تقديم طلب

الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص

تتلقى رسالة نصية إلى رقم هاتفك المحمول

يجب إدخال الرمز المرسل لإنشاء حساب جديد.

إدخال معلومات الحساب البنكي الخاص بك.

يجب تحديد البرامج التي ترغب في التسجيل بها.

إرفاق جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

يجب التأكد من جميع البيانات

أخيرًا النقر على إرسال الطلب

موعد نزول دعم ريف لشهر أغسطس

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول دعم ريف لشهر أغسطس، حيث أن الحكومة السعودية تقوم بشكل شهري بصرف دعم ريف المزارعين وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في الزراعة في يوم 24 أغسطس الجاري الموافق 8 صفر 1445، وذلك ما لم يتصادف أن يكون اليوم إجازة أو عطلة رسمية.