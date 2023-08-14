انتظام الرحلات النيلية بنهر النيل في المنيا

تشهد محافظة المنيا، اليوم الإثنين، إنتظام حركة الرحلات النيلية والملاحة والصيد، من حيث عبور، السفن، والبواخر، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا، بغرض السياحة والنقل، بمحافظة المنيا.

رصدت بوابة الوفد، انتظام حركة الرحلات النيلية اليوم الإثنين 14 أغسطس بالمراكب الشراعية وكذلك انتظام عبور البواخر والسفن والتي تنقل السائحين من مختلف أنحاء العالم لزيارة المناطق الأثرية على طول نهر النيل بمحافظات (المنيا - الأقصر - أسوان).

وانتظمت أعمال الصيد بنهر النيل، والبحر اليوسفي، وترعة الإبراهيمية، بالقوارب والشباك، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا، من حيث رخص الملاحة، وسلامة معديات نهر النيل، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر، والسفن، من أطواق النجاة.

واستمرار عمليات الصيانة الدورية بصفة مستمرة، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات، والحمولة المقررة من حوادث الغرق، كما انتظمت حركة نقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة، من خلال (وابور) النيل، والذي يسير طبقًا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر (المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) من وإلى القاهرة والعكس.

ويعد نهر النيل، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب، وكذلك استخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل، وكذلك لعبور السفن والبواخر، بغرض السياحة النيلية، والوصول لنهاية نهر النيل بمصر المحروسة بأسوان، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وآثار بني حسن الشروق وتونا الجبل بالمنيا، وآثار الأقصر وأسوان.

وكذلك انتظام معديات نهر النيل من الضفة الشرقية للضفة الغربية والعكس، والتي تخضع أيضًا لحملات تفتيشية من قبل الوحدات المحلية، على وسائل الأمان والصيانات الدورية للمعديات، وتوفر أطواق النجاة، وسريان تراخيص المعديات والمحلاحيين، والالتزام بالحمولة المقررة من المواطنين والمركبات، وغلق الأبواب.

جدير بالذكر أن مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا، تتمثل في (نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية)، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين، وكذلك نوعية شباك الصيد، حيث يجرم الشباك ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد (الزريعة).