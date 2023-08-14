بمشاركة 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "إدارة الطلائع" ورشة تدريبية للحرف اليدوية للشعبة الإنتاجية للتأهيل والتوجيه للطلائع في مركز شباب كوم بوها بإدارة شباب منفلوط. شارك في الورشة حوالي 30 عضوًا من الإناث التابعات للطلائع في المركز، في فئة عمرية تتراوح بين 10 إلى 17 عامًا.

تهدف هذه الورشة إلى إحياء الحرف التراثية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال وتنمية الحس الفني لديهم. كما تساهم في تأصيل الهوية المصرية داخلهم وتشكيل عقولهم ووجدانهم. وقد تم تدريب الطلائع على مجموعة من الحرف اليدوية مثل أعمال الخوص والنوال، ومنتجات الشنط وغيرها من الحرف التي ستساعدهم في مستقبلهم على تحمل صعوبات المعيشة اليومية وكسب قوت يومهم من خلال تسويق منتجاتهم.

أكد علاء جاد أن مشاركة الطلائع في هذه الورشة تأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الطلائع. وتعمل أيضًا على تعزيز مفهوم إعادة التدوير للمواد المتوفرة في المنزل واستخدامها والاستفادة منها في حياتنا اليومية، بهدف الحفاظ على البيئة من خلال اتباع سلوكيات إيجابية.

تُنفذ الورشة على عدة جلسات، حيث يستغرق كل جلسة مدة ساعتين. يتولى تنفيذ الجلسات والورش التدريبية المدربة المعتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة، اسراء عبد الفتاح، في الأشغال الفنية والهاندميد.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات علاء جاد، كيل الوزارة، ومتابعة عادل فؤاد، كيل المديرية للشباب. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الوزارة في تطوير قدرات ومهارات الشباب المصري وتعزيز هويتهم الوطنية من خلال تعليمهم الحرف والمهارات اليدوية التقليدية.

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية

يشارك 30 طليع من طلائع كوم بوها في ورشة فنية للحرف اليدوية