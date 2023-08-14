بــ 320 جنيهًا ..أسعار اللحوم البلدية في المنيا اليوم الاثنين 14 أغسطس

شهدت أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، استقرارًا في أسعار البيع والشراء، ورصد تقرير الوفد حركة البيع والشراء لأسعار اللحوم البلدي والمستوردة.

حيث تراوح سعر لحم الكندوز من 300 لــ 320 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 270 لــ 300 جنيه، وترواح سعر بيع اللحم الجملي من 200 لــ 250 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهات للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي من 280 لــ 300 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ، وسجلت أسعار بيع اللحوم البرازيلي نحو 160 لــ 170 جنيهًا، وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو.

جديرًا بالذكر، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم، من قبل مديرية تموين المنيا، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية، وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.