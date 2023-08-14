هندسة ري منفلوط تبدأ تأهيل ترعة "كوم بوها"
أعلنت إدارة ري منفلوط عن بدء أعمال تأهيل ترعة كوم بوها، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عمر سيف النصر. تأتي هذه الأعمال كجزء من جهود الدولة المستمرة لتحسين وتطوير البنية التحتية للترع والمجاري المائية في المنطقة.
تعد ترعة كوم بوها من أهم الترع في المنطقة، حيث تلبي حاجة الأراضي الزراعية في المنطقة إلى الماء. ومن خلال تأهيلها، ستتمكن الدولة من زيادة كفاءة نقل المياه وتحسين التصريف بطريقة أكثر فعالية، مما سيساهم في تحسين ظروف الري وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.
تشمل أعمال التأهيل توسيع قناة الترعة وتعميقها، وتحسين هندسة المجاري المائية المرتبطة بها. ستتم استخدام أحدث التقنيات والمعدات الهندسية لضمان تنفيذ الأعمال بجودة عالية وفي المواعيد المحددة.
وفي ضوء الأهمية الكبيرة للترع والمجاري المائية في توفير المياه للقطاع الزراعي والحفاظ على استدامته، تضع الدولة هذا الأمر على رأس أولوياتها وتستثمر مواردها في تحديث وصيانة هذه البنية التحتية. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتوفير بيئة مثلى لنمو الإنتاج الزراعي في محافظة أسيوط.
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