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الإثنين 14 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

5 أدعية للتوبة وتجديد الإيمان.. حافظ على ذكرهم

دعاء
دعاء

نذكر في هذا التقرير، جملةً من الأدعية التي يستعان بها للدعاء عند التوبة وتجديد الإيمان: اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المنّ والعطاء، اقبل توبتنا، وزد في إيماننا، وارحمنا إنَّك واسع العطاء عظيم الرجاء.

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هلال محرم 1445.. دعاء السنة الهجرية الجديدة

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دعاء الأمل والفرج

 اللهم يا برُّ يا توَّاب، يا جامع الناس في يوم الحساب، تب علينا، واغفر لنا، وارفع درجتنا، إنك أنت الغفّار الوهّاب. اللهم يا مَن إليه المآل، يا مَن لكل ما يريد فعَّال، اقبل توبتنا، وزد في إيماننا، وارفع يوم الحشر درجتنا، إنَّك أنت الحق المتعال.

اللهم يا رافع السماوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الزلّات، اغفر لي ذنبي، وتب عليَّ، وارفع بالإيمان درجتي، إنَّك أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب، اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان بك، وألسنتنا مشتغلة بذكرك، واصرفنا عن معصيتك، وقدِّر لنا طاعتك، واجعلنا من التوّابين، مقامنا في علييّن يا أرحم الراحمين.

 اللهم إنّا جئناك نبرأ إليك من كل ذنب به عصيناك، اللهم فاقبل توبتنا، وزد في إيماننا، وأعظم درجتنا، إنك أرحم الراحمين.

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