عاجل
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الهلال السعودي ينهي اتفاقه مع نيمار .. موعد الإعلان الرسمي شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البطاطس بــ 10 جنيهات .. أسعار الخضروات بالمنيا اليوم 14 اغسطس

أسواق بيع الخضروات
أسواق بيع الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، اليوم الأثنين ، استقرارا  في اسعار البيع والشراء ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة ، حيث تراوح سعر البطاطس 10 جنيهات لليكلو .

وتراوح سعر البامية بــ 20 جنيها للكيلو ، والطماطم بــ 15  جنيهًا  للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا .

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو  ، البامية بــ 20 جنيها ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 20  جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها 

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .