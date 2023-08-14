النيران التهمت الصالة.. إصابة عامل في حريق داخل شقته بأكتوبر

أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم بسبب نشوب حريق داخل شقته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير المباحث الجنائية إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق بشقة بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، والفحص تبين نشوب حريق بالشقة واحتراق الصالة وإصابة عامل، 55 سنة، بحروق من متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة.

وتبين بالفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات الصالة بأكملها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتمّ إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ولع فيهم بالبنزين.. ننشر تفاصيل حادث مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تكثيف جهودها لكشف تفاصيل واقعة مقتل 3 أشخاص حرقا واصابة 9 آخرين بأحد العقارات بمنطقة عين شمس بسبب الميراث.



وأضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بأن المتهم يعمل سائق، واستغل نوم الضحايا وبدء فى سكب البنزين على الشقة، وانتقم من أقاربه بخطة شيطانية بقتل حرقاً عبر شراء كمية من البنزين من أحد محطات الوقود وتسلل ليلاً الى الشقة وسكب البنزين واشعل النيران وفر هارباً.

وتسببت النيران فى مقتل 3 أشخاص بينما قامت سيدة بالقفز من البلكونة واصيبت بكسور وتسببت النيران فى أصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم .

بداية الواقعة



بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المخازن برأس غارب

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة رأس غارب جنوب محافظة البحر الأحمر على حريق شب بأحد المخازن بالمدينة، دون حدوث أى إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن أدوات منزلية بمدينة رأس غارب.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأتم رجال الحماية المدنية عمل التبريد لموقع الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق