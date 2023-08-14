المحطة السابعة لقوافل حياة كريمة اليوم بقرية ومرسى علم

تبدأ اليوم الاثنين بالبحرالأحمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة سابع محطاتها لشهر أغسطس بقرية أبو غصون ومدينة مرسى علم وتستمر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء

وكانت القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة قد بدأت اعمالها من قرية الزعفرانة وعرب عايش شمالا التابعة لمدينة رأس غارب يوم الاربعاء و استمرت فيها يومى الأربعاء الخميس

وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 193 حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات ( 16 نسا – 77 باطنه – 45 جراحة ومسالك – 33 أطفال - 22 اسنان

حيث كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة راس غارب رئيس قرية الزعفرانة و امانى عيد مدير ادارة محو الاميه بمرافقة و بمتابعة أعمال القافلة الطبية لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش وتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد حماية بأنه تم تنفيذ القافلة الطبية لقرية الزعفرانه وعرب عايش من ادارة القوافل الطبية والطب الوقائى لتقديم الخدمة الطبية فى جميع التخصصات وصرف العلاج المجانى لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تنتقل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها فى قرية الزعفرانة، إلى قريتى الأمل والجرف

بمدينة القصير، حيث قضت هناك يومين ايضا الجمعة والسبت وتم توقيع الكشف الطبي على 118مواطنا

ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الاحد والاثنين الموافق 6 و7 أغسطس

وتم توقيع الكشف الطبي على 275مواطنا

ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 اغسطس، والسبت والأحد 12و13 فى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدا القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية ابو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 اغسطس الجارى، وتنتهى بقرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا ايام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.

وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواءعمرو حنفي محافظ البحر بتوفير الخدمات الطبية للقرى بمدن المحافظة