وكيل زراعة أسيوط متفائل بجودة القطن هذا العام

قام الدكتور رضا عليوه سند، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بالمرور على حقول القطن في قرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، وذلك في إطار حرص الدولة التاكد من سلامة وجودة المحاصيل الزراعية، واستمرارًا لتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

هدف هذه الزيارة هو متابعة زراعات القطن والاطمئنان على حالة النباتات وخلوها من أي إصابات أو آفات. تبيّن أن الزراعات بحالة جيدة ومبشّرة بالخير، حيث تتمتع بنمو قوي وصحي.

قد أشاد الدكتور رضا عليوه سند بالجهود التي تبذلها الفلاحين في قطعة الأرض هذه، وأكد على أهمية العناية المستمرة بالمحاصيل الزراعية من خلال وضع استراتيجيات وبرامج لمكافحة الآفات وتعزيز عمليات الري وتوفير المواد المغذية اللازمة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رضا عليوه سند أن مديرية الزراعة بأسيوط توفر جميع الخدمات والمساعدة التي يحتاجها الفلاحون لتنفيذ عملية الزراعة بطرق صحية وآمنة. وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين لتقديم الدعم والتعليمات اللازمة.

في الختام، أعرب الدكتور رضا عليوه سند عن تفاؤله بموسم زراعة القطن في أسيوط هذا العام، وأكد على استمرار الجهود المشتركة للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها القطاع الزراعي، فإن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للفلاحين لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج والجودة.

وكيل وزارة الزراعة باسيوط متفاؤل من جودة القطن هذا العام بأسيوط

وكيل وزارة الزراعة باسيوط متفاؤل من جودة القطن هذا العام بأسيوط

وكيل وزارة الزراعة باسيوط متفاؤل من جودة القطن هذا العام بأسيوط

وكيل وزارة الزراعة باسيوط متفاؤل من جودة القطن هذا العام بأسيوط