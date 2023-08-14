نادي أدب المراغة يناقش قصائد شعرية وقصص أدبية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني، مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب.

أحدثت بيت ثقافة المراغة ضجة كبيرة في المجتمع الثقافي والادبي حيث استضاف الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب المراغة بحضور أعضاء النادي ومحبي الأدب والشعر والمواهب الأدبية والفنية. حضر الاجتماع عدد من الشعراء المتألقين في المنطقة، من بينهم الشاعر بدر صابر والشاعر سمير ظريف والشاعر فوائد الهوبرى والشاعر أحمد عبد الله البارودي والشاعر أحمد ممدوح، بالإضافة إلى القاص فتحي الشاذلي.

تمت إدارة اللقاء ببراعة ومهارة من قبل محمد علام، رئيس مجلس إدارة نادي أدب المراغة. تناول الشعراء المشاركون في الاجتماع مجموعة متنوعة من الموضوعات والقصائد التي نالت إعجاب الحضور. كما تم مناقشة الأفكار وتبادل الآراء بين الأعضاء، وهو ما أضفى جوًا حميميًا ووديًا على الاجتماع.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن سعادتهم بتنظيم هذا النشاط الثقافي المميز، وأثنوا على جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها في تطوير وتنشيط الحركة الثقافية في المنطقة. كان هذا اللقاء فرصة للمثقفين والشعراء للتعرف على بعضهم البعض، وتبادل الخبرات والإلهام في إطار من التعاون والتفاعل الإبداعي.

تأتي هذه الأنشطة الثقافية والفنية في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر، وتشجيع الفنانين والمثقفين في التعبير عن أنفسهم ومشاركة أعمالهم مع الجمهور. تأكيدًا على أهمية الثقافة وتأثيرها الإيجابي في بناء المجتمع وترسيخ قيم الفن والإبداع.

نادي ادب المراغة يناقش مجموعة قصائد شعرية وقصص ادبية في الاجتماع الأسبوعي

نادي ادب المراغة يناقش مجموعة قصائد شعرية وقصص ادبية في الاجتماع الأسبوعي