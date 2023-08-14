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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة

قمح
قمح

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

ومن جانبها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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شحنات قمح صالحة

وشددت على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها من الخارج والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.

وقالت الوزارة إن جميع شحنات القمح تخضع للفحص والرقابة من الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، الذي يتم عن طريق سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

وأكدت وزارة الزراعة، على رفض أي شحنة بالكامل حال رصد عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب، مع استقاء كافة المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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