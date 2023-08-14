حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

ومن جانبها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شحنات قمح صالحة

وشددت على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها من الخارج والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.

وقالت الوزارة إن جميع شحنات القمح تخضع للفحص والرقابة من الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، الذي يتم عن طريق سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها.

وأكدت وزارة الزراعة، على رفض أي شحنة بالكامل حال رصد عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب، مع استقاء كافة المعلومات من مصادرها الموثوقة.