ثقافة طفل سوهاج يقيم ورشة فنية بنادى القضاة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبوالدهب.

وفي إطار هذه الأنشطة، نظم قصر ثقافة الطفل التابع لفرع ثقافة سوهاج ورشة فنية في نادي القضاة بسوهاج. تم تنفيذ الورشة من قبل المدربة المتميزة مرفت محمد.

شهدت الورشة حضور عدد كبير من الأطفال المهتمين بالفن والثقافة. قامت مرفت محمد بتقديم تعليمات وإرشادات خاصة بها للأطفال، بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية. تضمنت الورشة عدة أنشطة متنوعة في الرسم والتلوين والحرف اليدوية، وذلك بهدف تنمية الإبداع والتعبير الفني لدى الأطفال.

تعد مثل هذه الورشات الفنية والثقافية فرصة قيمة للأطفال لاكتشاف مهاراتهم الفنية المختلفة وتطويرها. كما تهدف إلى تشجيع الثقافة والإبداع لدى الشباب، وتوفير بيئة تعليمية ومحفزة تساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، جاهدة لتنظيم مثل هذه الأنشطة في مختلف المحافظات المصرية، بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني، وتعزيز التواصل المباشر بين الجمهور والمبدعين المحليين.

ثقافة طفل سوهاج يقيم ورشة فنيه بنادى القضاة بسوهاج

ثقافة طفل سوهاج يقيم ورشة فنيه بنادى القضاة بسوهاج

ثقافة طفل سوهاج يقيم ورشة فنيه بنادى القضاة بسوهاج

ثقافة طفل سوهاج يقيم ورشة فنيه بنادى القضاة بسوهاج