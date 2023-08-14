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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أشهر 6 أدعية للهداية إلى الصراط المستقيم

دعاء
دعاء

يبحث الكثير على محرك البحث العالمي “جوجل” عن الأدعية المستحبة للهداية على الصراط المستقيم، ونيل رضا من الله.

وجاءت الأدعية كالاتي:

-يا عظيم السلطان، يا قويَّ الحجَّة والبرهان، اهدني إلى الصراط المستقيم، واهدني للعمل بالقرآن، إنّك عظيم الإحسان. 

-اللهم يا من لا تراه العيون، وعجز عن وصفه الواصفون، اهدني للحقِّ وإلى الصراط المستقيم، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

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-اللهم يا قويّ يا شديد، يا فعّالًا لما تريد، اهدني للخير واهدني للصراط المستقيم، إنَّك أنت الحسيب الرشيد. 

-اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام، فاهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إنَّك أنت ذو الجلال والإكرام. 

-اللهم يا صاحب الفضل والمنَّة، اهدنا إلى الطريق المستقيم، وجنِّبنا وساوس الشيطان الرجيم، وارزقنا أعلى درجات الجنَّة، إنك أنت الغفور الرحيم. 

-اللهم يا خافض يا رافع، يا ضارُّ يا نافع، ارفع درجتي بهدايتي إلى الصراط المستقيم، وجنّبني نزغ الشيطان الرجيم، إنك أنت العزيز الحكيم.

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