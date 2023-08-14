"ثقافة أسيوط" تنظم ورشتين فى الخط العربي والفنون التشكيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة عمرو بسيوني، مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية. وتحت اشراف الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي وذلك من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

وفي هذا السياق، قام قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان بتنظيم ورشة عمل عن الخط العربي. حيث قدمت إيمان حسن وهبه شرحًا مفصلاً حول كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ. تعتبر هذه الورشة فرصة رائعة لتعلم فن الكتابة بالخط العربي وتحسين المهارات في هذا المجال.

بجانب ذلك، تم تنظيم ورشة فنية خاصة للأطفال قدمتها الفنانة نورهان حسام الدين. تعتمد هذه الورشة على مفاهيم الرسم البسيطة والتلوين، حيث يتعلم الأطفال كيفية استخدام الأدوات الفنية وإبراز مواهبهم في هذا المجال. وقد قامت الفنانة نورهان بمساعدة الأطفال في اكتشاف مواهبهم وتطويرها.

وتهدف هذه الفاعليات الثقافية والفنية إلى تعزيز الثقافة والفن في إقليم وسط الصعيد، وتطوير المهارات الفنية للشباب والأطفال. إن تنظيم هذه الورش والإشراف عليها من قبل قصور الثقافة يشير إلى التزام الحكومة بتشجيع الثقافة والفن، وتوفير الفرص المناسبة للمجتمع للاستمتاع بهذه التجارب الثقافية.

يجدر بالذكر أن هذه الورش تعد بداية لسلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام في إقليم وسط الصعيد في الفترة القادمة. ومن المتوقع أن تلقى هذه الفعاليات استحسانًا كبيرًا من الجمهور وتسهم في نشر الثقافة والفن بشكل أوسع في المنطقة.

ورشة الخط العربي وورشة فنون تشكيلية للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي وورشة فنون تشكيلية للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي وورشة فنون تشكيلية للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي وورشة فنون تشكيلية للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي وورشة فنون تشكيلية للطفل بقصر ثقافة أسيوط