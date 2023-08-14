نادي أدب أسيوط يقيم ملتقى ثقافي أدبي بعنوان "الإعلام والوعي الثقافي"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وتحت اشراف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، سلسلة من الفاعليات الثقافية والفنية في المنطقة.

وفي هذا السياق، شهد قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، الملتقى الثقافي الأدبي لنادي الأدب، برئاسة الأديب رأفت عزمي، في جلسته الأسبوعية. تحت عنوان " الإعلام والوعي الثقافي "، تم عقد الجلسة في مقر القصر.

حضر الجلسة الأديب الدكتور عبد المحسن علي والأديب الدكتور أحمد مصطفى علي، وتم تقديمها من قبل الأديبة الدكتورة علا عبد المنعم. تناول الأديب الدكتور أحمد مصطفى علي حديثه حول الإعلام بأنواعه والمتغيرات والتيارات الثقافية والفنية والأدبية وأثرها في الشعوب. كما استعرض وجهات نظر الإعلاميين والمفكرين في ازدهار الإعلام.

من جانبه، تحدث الأديب الدكتور عبد المحسن علي عن أثر الإعلام في التوعية والتثقيف، وعلاقة الدراما الأدبية من خلال الوسائل الإعلامية في ترسيخ القوانين والقيم والمبادئ.

وفي إطار آخر، تم مناقشة أعمال أعضاء النادي الأدبي، حيث قدم الأديب محمد كامل أعماله الأدبية. كما تم تقديم ورشة لغوية في إعراب الفعل وبنائه، قدمها الأديب والشاعر رأفت عزمي، رئيس نادي أدب قصر ثقافة أسيوط.

حضر الجلسة أيضاً الدكتور سعيد أبو ضيف، استاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط، والدكتور محمود فرغلي، والأديب الدكتور سيد عبد الرازق، والأديب الروائي أيمن رجب، والأديب علي عبد الرازق، والشاعر نبيل عبد المجيد. بالإضافة إلى الأديب أشرف السليني والشاعرة آيات الشريف، والأديب الدكتور عبد الناصر محمد، والإعلامي محسن علي.

حضر الملتقى أيضاً الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، والأديب أحمد راشد البطل، رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط، والشاعرة شادية حفظي، والشاعرة الدكتورة وئام عصام، إلى جانب نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين في محافظة أسيوط.

تأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتحفيز النشاطات الثقافية والفنية في مختلف المناطق، بهدف نشر الثقافة والتراث وزيادة الوعي الثقافي بين المجتمع.

نادي ادب اسيوط يقيم ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان "الإعلام والوعي الثقافي"

نادي ادب اسيوط يقيم ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان "الإعلام والوعي الثقافي"

نادي ادب اسيوط يقيم ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان "الإعلام والوعي الثقافي"

نادي ادب اسيوط يقيم ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان "الإعلام والوعي الثقافي"