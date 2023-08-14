في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، تحظى دعم المرأة المصرية في جميع المجالات بأهمية كبيرة. وتقوم إدارة فرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، باستضافة فعاليات متنوعة تساهم في دعم وتمكين المرأة.



أقام بيت ثقافة سمالوط بمكتبة الطفل حلقة نقاش حول كتاب يحمل عنوان "صغار الحيوانات " للكاتب جون لى يمبرتون، وقد تم مناقشتها بواسطة الأديبة فاطمة شعبان. وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع القراءة لدى الأطفال وتنمية قدراتهم التحليلية والتفكيرية.



من جهة أخرى، نظم بيت ثقافة بني مزار محاضرة تثقيفية بعنوان "ماهو الإدمان وأسبابه"، حيث قدمها الكاتب المسرحي إسلام فرغلي في مركز شباب بني مزار. وتناول فرغلي تعريف الإدمان وأسبابه، وكذلك تسليط الضوء على مخاطره على الإنسان ومستقبله، بالإضافة إلى التأثير السلبي للإدمان على الأسرة والمجتمع والشباب. كما تطرق إلى خطط التنمية التي يجب اتخاذها للتصدي لهذه المشكلة.



إن تنظيم مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار رغبة الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعميق الوعي الثقافي والتثقيفي للمجتمع المصري، بما يتضمن دعم المرأة والتركيز على قضايا الصحة النفسية والاجتماعية. وتهدف إلى تعزيز الثقافة والوعي المجتمعي وتعزيز التنمية الشخصية والاجتماعية في محافظة المنيا.



وتعكس هذه الفعاليات الحرص الكبير على تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري، حيث يتم توفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير فرص التعلم والتطوير الشخصي. وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق المساواة والتقدم الشامل في المجتمع.

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم

فرع ثقافة المنيا يشجع الاطفال علي القراءة وتنمية قدراتهم