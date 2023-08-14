أعمال نظافة وتسوية شوارع بمدينة ساحل سليم والوحدات المحلية القروية

تنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتوجيهات أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، قام قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بأعمال النظافة وتسوية الشوارع في مدينة ساحل سليم والوحدات المحلية القروية.

تهدف هذه الأعمال إلى إحداث تحسينات في المظهر العام للمدينة والمناطق القروية التابعة لمركز ساحل سليم وتشكل جزءاً أساسياً من خطة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة في المصريين.

وبدأت أعمال النظافة وتسوية الشوارع بجهود مشتركة واسعة النطاق من قبل فرق العمل التابعة لقسم النظافة. تم تنظيف الشوارع من القمامة والأتربة، وإزالة التجاوزات، وتنظيف المجاري، بالإضافة إلى تسوية الطرق وتنظيف المناطق العامة وكذلك النظافة العامة تم تنظيف المناطق العامة وتجميع القمامة والتخلص منها

وقد أُشيد بجهود قسم النظافة وفاعليته في تنفيذ هذه الأعمال. وتم تكريم الفرق المشاركة في الحملة، تقديراً لجهودهم في تحسين بيئة المدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تعكس هذه الأعمال التزام السلطات المحلية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة في المستقبل.

بفضل هذه الجهود، قد تحققت تحسينات ملحوظة في مظهر المدينة وإيجاد بيئة نظيفة وأكثر صحية للمواطنين. ومن المتوقع أن تستمر الحملات المستمرة في المستقبل، بهدف المحافظة على نظافة وجمالية ساحل سليم.



أعمال النظافة وتسوية شوارع مدينة ساحل سليم والوحدات المحلية

أعمال النظافة وتسوية شوارع مدينة ساحل سليم والوحدات المحلية