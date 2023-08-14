رفع المخلفات الصلبة وكذلك تنظيف الشوارع في مدينة البداري

في اطار رعاية الدولة وحرصها المستمر على نظافة الشوارع والميادين، قامت الوحدة المحلية في مركز ومدينة البداري بإشراف محمد حسن عبدالكريم، رئيس المركز، ورضا خلف، نائب رئيس المركز، بأعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة، وكذلك تنظيف الشوارع.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على المحافظة على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض. فالنظافة هي أساس الصحة والرفاهية، وتعكس مدى تقدم المجتمع واهتمامه بسلامة مواطنيه.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، قامت الوحدة المحلية بتخصيص فرق متخصصة للقيام بأعمال النظافة بانتظام، وذلك باتباع ساعات العمل الرسمية، ما يضمن استمرارية هذه الخدمة الضرورية.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومرتبة للمجتمع المحلي، مما يعزز جمالية المدينة ويحسن معيشة الأفراد. وعلاوة على ذلك، تعكس الشوارع النظيفة صورة إيجابية عن المدينة وتسهم في تشجيع الزائرين والسياح على استكشاف مناطقها

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