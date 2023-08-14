السبطانة.. أهم ما يميز بندقية كلاشنيكوف الهجومية الجديدة

كشفت مجموعة "كلاشنيكوف" الصناعية العسكرية الروسية، عن بندقية هجومية تختلف عن الأجيال السابقة من منتجها الأشهر، وتتميز بدقة أكبر، وفق سكاي نيوز عربية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن النسخة الجديدة من البندقية كلاشنيكوف "إيه كيه 19" تتميز بماسورتها القصيرة (السبطانة).

ويعتمد نموذج البندقية الجديدة على نموذج سابق هو "إيه كيه 12" ذات عيار 5.45 مليمتر، وصدرت عام 2014.

وتستوعب البندقية الجديدة الطلقات النارية من العيار القياسي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) 5.56 مليمتر، علما أن هذا العيار أيضا رائج لدى دول أخرى حول العالم.

وتقول "تاس" إن البندقية الجديدة تتميز بسهولة استخدامها مقارنة بالأجيال السابقة، كما أنها ذات دقة أكبر في إطلاق النار.

وشددت مجموعة "كلاشنيكوف" على متانة البندقية الجديدة وتحملها الكبير للعمل.

وكانت النسخة الأولى من هذه البندقية قد كشف النقاب عنها العام الماضي 2022.

وتسعى روسيا منذ إطلاق البندقية "إيه كيه 12" وما تلاها من نسخ إلى استبدال النسخ القديمة من البندقية الشهيرة كلاشنيكوف"إيه كيه 74" الأكثر شهرة في العالم.

وذكرت مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية أن الكشف عن البندقية الجديدة جاء خلال معرض لأحدث المنتجات العسكرية العالمية في موسكو.

وأضافت أن الشركة المصنعة تستهدف بالبندقية الجديدة الزبائن الدوليين الذين يملكون رصاصا من عيار 5.56 مليمتر.

ويبلغ وزن البندقية الجديدة 3 كيلوجرامات.



