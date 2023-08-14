كين يخفف من صدمة " ضربة" لايبزيج الألماني

تحدث هاري كين المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ الألماني بعد خسارة فريقه أمام لايبزيج صفر - 3 أمام لايبزيج السبت في كأس السوبر الألماني.

وهي المباراة الأولى له بعد انضمامه للبايرن.

وقال كين: أردت المجيء إلى هنا والفوز بالمباراة، الفريق كله أراد الفوز، ولكن لم يتحقق هذا، ولكن لا يوجد وقت للذعر، هناك موسم طويل في انتظارنا.

وأصبح كين أغلى لاعب في الدوري الألماني "بوندسليجا" حيث انضم لبايرن ميونخ قبل ساعات من انطلاق المباراة، ولكنه لم يتمكن من فعل أي شيء ليساعد بايرن، وأيضا لم يتمكن من تحقيق أول ألقابه عقب مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وذكرت تقارير أن بايرن دفع 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) لتوتنهام من أجل التعاقد مع كين. ورغم أنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام إلا أنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن.

ورغم الخسارة، والتي بسببها وجه المدرب توماس توخيل انتقادات حادة للاعبيه، قال كين إنه كان سعيدا للغاية بانتهاء الصفقة التي استمرت لشهور، وبالترحيب الذي وجده.

وأكمل: كان من المذهل رؤية هذا الترحيب الكبير من الجماهير، طوال المباراة، كان بإمكاني سماعهم وهم يغنون، كان سوء حظ أننا منحنا لايبزيج، نوعا ما، ركلة جزاء فور مشاركتي، هذا قتل المباراة بالفعل.

وقال توخيل عقب المباراة إنه شعر بالأسف لهاري وأنه على الأرجح يفكر في أننا لم نتدرب لأربعة أسابيع.

وأوضح المدرب أن المهاجم لم يكن في التشكيل الأساسي لأنه: توجه للنوم في الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا بعدما وصل إلى ميونخ مساء الجمعة.

وأكد توخيل أن كين سيتواجد في التشكيل الأساسي للفريق في مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني أمام فيردر بريمن يوم الجمعة.