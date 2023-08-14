على مدار ساعتين ونصف.. الجالية المصرية بالنمسا وسويسرا يكشفوف مطالبهم لوزيرة الهجرة عبر زووم

في إطار مبادرة (ساعة مع الوزيرة) التقت مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالجالية المصرية بالنمسا والسويسرية عبر برنامج الزووم .

جاء ذلك بحضور السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية

و السفير وائل جاد سفير مصر في سويسرا .



كما حضر اللقاء القنصل محمد البحيري القنصل العام بالنمسا ولفيف من المسئولين المصريين بوزارة الداخلية والتأمينات للرد على تساؤلات المصريين الحضور .



افتتحت السفيرة سها جندي الحوار بالترحيب بالحضور جميعا وعلى رأسهم السفير محمد الملا والسفير وائل جاد، معربة عن سعادتها باللقاء الذي يعتبر اللقاء الأول بعد نجاح مؤتمر المصريين بالخارج في نسخة الرابعة.



واستعرضت الوزيرة ما حدث من تطوير في الوزارة واحداث على مدار العام الذي امضته بالوزارة وان التواصل والحوار الدائم هو السبيل الذي يؤدي بالنهاية الي إيجاد الحلول، وأنها اخذت على عاتقها تنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر المصريين بالخارج في نسخة الثالثة 2022 ومنها – الاعفاء الضريبي لسيارات المصريين بالخارج والخدمات التأمينية وخدمات البنوك المصرية وتأسيس شركة استثمارية للمصرين بالخارج وطرح أسهمها محليا وعالميا حتى يتثنى للمصريين بالخارج المشاركة بشراء أسهمها .



كما أعطت الكلمة لكل من السفراء

حيث تحدث السفير وائل جاد أولا ورحب بالحضور، كما أعقبه السفير محمد الملا

بكلمة ترحيب للحضور .



بعد ذلك استمعت الوزيرة الي اقتراحات وتساؤلات الحضور وسبل حلها

كان على رأس الاقتراحات هو ادماج وربط الجيل الثاني للمصريين بالخارج بمصر الوطن عن طريق مشاركة الشباب بالمبادرات الفعالة مثل حياة كريمة وغيرها، فضلا عن اعداد رحلات سياحية وتثقيفية وتوعية للشباب عمّا يحدث في مصر من تطور دائم .



استمر اللقاء المخطط له ساعة الي قرابة الساعتين والنصف وذلك لحرص الوزيرة علي الاستماع الي كل الاقتراحات و اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات.



كما وجهت الوزيرة بعمل جروب علي الواتس اب به ارقام العامليين بالوزارة وذلك للتسهيل علي أبناء الجاليتين في التواصل الدائم مع الوزارة .



واختتم اللقاء بدعوة من السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا لاستقبال الوزيرة سها جندي وفريق العمل بالسفارة لزيارة النمسا وان هذا مطلب من أبناء الجالية .



حضر اللقاء – مندوبون عن الكيانات

1-خالد حسين - رئيس النادي المصري بفيينا

2- محمود حميدة -- سكرتير النادي المصري

3- أحمد سليمان -- و كيل الاتحاد العام للمصريين

4- بهجت العبيدي وكيل الاتحاد العام للمصريين ليوبن

5- محمد سلامة الجمعية الطبية بالنمسا

6- عوض امير نادي نجوم الرياضة بالنمسا.

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