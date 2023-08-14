محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات رؤساء القرى بمركز سنورس

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 357 لسنة 2023 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة سنورس.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وشملت الحركة ندب المهندس عبدالحميد فرج سليمان نائبا لرئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى، كما ضمت حركة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز سنورس ندب المهندس أبوزيد محمد عبدالعليم رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية، والمهندس عدنان شاكر محمد طلبه رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، والمحاسب أحمد رمضان عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوى، والمهندس عبدالتواب أمين عبدالباقى رئيس الوحدة المحلية لقرية جبله، والمهندس شعبان سيد أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية، والمهندس أحمد سيد عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية نقاليفة، والمحاسب محمود عبد المنعم مطاوع رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة بنى عتمان، والمهندس نشأت محمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية بيهمو، والمهندس محمد فوزي عبدالظاهر رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين، والمحاسب محمد أحمد سيد نمر رئيس الوحدة المحلية لقرية مطرطارس، والمهندس جمال شعبان عبدالواحد رئيس الوحدة المحلية لقرية جرفس، والمهندس خالد عبدالله عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية.

محافظ الفيوم: متابعة وتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها لشغل المناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مع عودة الذين تم الندب على وظائفهم الواردة بقرار محافظ الفيوم إلى جهات عملهم الأصلية.