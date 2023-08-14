أسطورة تشيلسي: مندهش من رد فعل محمد صلاح بعد استبداله

أكد الأسطورة الإيطالي جيانفرانكو زولا، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق أنه اندهش من رد فعل محمد صلاح نجم ليفربول بعد استبداله خلال المباراة التي جمعت الفريقين الكبيرين مساء أمس.



وقال زولا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ليفربول سيطر في أول ٢٠ دقيقة على المباراة ضد تشيلسي اليوم، وبشكل عام المباراة كانت جيدة".

وأضاف: "بوتشيتينو هو المدير الفني النموذجي لتشيلسي في الظروف الحالية، ومن الصعب التكهن بمستقبل تشيلسي في البريميرليج بسبب قلة خبرات اللاعبين".

وعن استبدال صلاح، علق: "كلوب أراد استبدال صلاح لتنشيط الفريق، وصلاح كان مؤثرا جدا وصنع هدفا، وأفهم غضب صلاح ورغبته في القتال، لكنني اندهشت قليلا من ردة فعله".

وتابع: "صلاح لاعب مدهش ويسجل أهدافا كثيرة كل موسم، وهو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وحزين لعدم تواجده في تشيلسي ولأننا لم نحافظ عليه".

وعن خسارة إيطاليا ضد مصر في كأس القارات ٢٠٠٩، علق: "مازلنا كإيطاليين نتألم من هذه الخسارة ومنتخب مصر لعب مباراة رائعة ضدنا".