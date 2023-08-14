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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسطورة تشيلسي: مندهش من رد فعل محمد صلاح بعد استبداله

زولا نجم تشيلسي السابق
زولا نجم تشيلسي السابق

أكد الأسطورة الإيطالي جيانفرانكو زولا، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي  السابق أنه اندهش من رد فعل محمد صلاح نجم ليفربول بعد استبداله خلال المباراة التي جمعت الفريقين الكبيرين مساء أمس.

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وقال زولا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ليفربول سيطر في أول ٢٠ دقيقة على المباراة ضد تشيلسي اليوم، وبشكل عام المباراة كانت جيدة".
وأضاف: "بوتشيتينو هو المدير الفني النموذجي لتشيلسي في الظروف الحالية، ومن الصعب التكهن بمستقبل تشيلسي في البريميرليج بسبب قلة خبرات اللاعبين".
وعن استبدال صلاح، علق: "كلوب أراد استبدال صلاح لتنشيط الفريق، وصلاح كان مؤثرا جدا وصنع هدفا، وأفهم غضب صلاح ورغبته في القتال، لكنني اندهشت قليلا من ردة فعله".
وتابع: "صلاح لاعب مدهش ويسجل أهدافا كثيرة كل موسم، وهو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وحزين لعدم تواجده في تشيلسي ولأننا لم نحافظ عليه".
وعن خسارة إيطاليا ضد مصر في كأس القارات ٢٠٠٩، علق: "مازلنا كإيطاليين نتألم من هذه الخسارة ومنتخب مصر لعب مباراة رائعة ضدنا".