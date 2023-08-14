" فودة "يشارك في ورشة عمل بعنوان" شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة "

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، في ورشة عمل بعنوان : شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شؤون البيئه، و سليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بمصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، و النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وممثلي وزارة السياحة ، وهيئة تنشيط السياحة ومدير مطار شرم الشيخ، وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية.

وخلال كلمة الافتتاح استعرض محافظ جنوب سيناء عدد من الاجراءات التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدامة متمثلا في مدينة شرم الشيخ .

وذكر المحافظ علي سبيل المثال وليس الحصر عددا من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال مؤكدا علي انه تم تخطيطها وتنفيذها على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شارم منها مشروعات الطرق والكباري بالمعايير الدولية من هيئة المواصفات ، وزراعه لاندسكيب بامتداد تلك الطرق ، و تجهيز حاره للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات، مع توزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة.

وأضاف المحافظ انه من المشروعات الهامة ايضا مشروعات الطاقة الشمسية سواء بواسطة الدولة وبمشاركة القطاع السياحي والفنادق في تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق بطاقة اجمالية تصل الى 4.5 ميجاوات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي.



مشيرا الي ان اجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل الى 40 ميجا وات / ساعة سوف تصل بعد الانتهاء من المرحله الثانيه الى 50 ميجا وات/ ساعة تمثل حوالي 17.5% من أقصى حمل كهربي عام 2021 وبما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طن نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفه، بالاضافة الى انارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة ، وانشاء عدد 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر ب 35 ميجا وات ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 160 ميجا وات .

ولفت المحافظ خلال كلمته انه من ابرز الاجراءات والمشروعات التي قامت بها جنوب سيناء في اطار تحويل شرم الشيخ الى جرين شرم هي مشروعات النقل صديقة البيئة حيث تم تأهيل شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية بتزويد جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والاتوبيسات بوحدات شحن للسيارات الكهربائية ودعوة تجهيز الفنادق بمحطات شحن كهربي للسيارات والأتوبيسات هذا اضافة الى إقامة جراج ومحطة شحن كبرى لعدد 150 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي ذات السياق اكد المحافظ علي تجهيز جميع محطات الوقود بشرم الشيخ لتزويد السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وتشجيع تحويل جميع التاكسيات للعمل بالغاز.



أشار المحافظ ان المحافظة قامت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية والساحلية بها وخاصة شرم الشيخ وذلك بتشجيع استخدام أكياس من المنتجات الورقية والقماش.

ولفت فوده الي انه نظرا لاحتضان مدينة شرم الشيخ لاثنين من افضل واشهر المحميات الطبيعية في مصر والعالم هما محمية رأس محمد، ومحمية نبق، فقد تم بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بتنظيم الأنشطة البحرية بالمحميتين بالمدينه وتحديدا اماكن الصيد والغطس والسياحة ، ووضع كل المحددات والمحاذير بالمنطقة للحفاظ على البيئة البحرية والبرية وتفعيل المنظومه الالكترونيه للمراقبة والتتبع والانشطة البحرية بخليج العقبة .

مضيفا انه تم وضع وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها السائله والصلبه ومخلفات الوقود وتحسين إدارة النفايات مع تحرير اعادة التدوير.

وأشار المحافظ لتنفيذ مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ كأول مبنى حكومي أخضر ذكي بجنوب سيناء ضمن مشروع المثلث الاخضر.

اكد المحافظ ان في اطار هذا المجال تم وضع استراتيجية ورؤية واضحة وسياسات وخطط تنفيذية وزمنية دقيقه للوصول الى تحقيق الاهداف ومستهدفات مشروع جرين شرم كما تم ايضا وضع مؤشرات للقياس طبقا لمعايير قابلة للقياس وبما ذلك كله بمؤشرات وربط ذلك كلهم مؤشرات التنمية المعدة من قبل المحافظة باستخدام نظام جي آي اس.

وفي ختام كلمته اكد محافظ جنوب سيناء علي أهمية الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص والسياحي وكذلك مجلس مدينة شرم الشيخ لدعم تجربة استخدام تكنولوجيات حديثة للبيئة قليلة الانبعاثات الكربونية والغازات.

كما اكد علي اهمية دعم مشروع شرم جرين للمجتمعات المحلية وإحداث التنمية الشاملة لقاتني المحميات الطبيعية كجزء من المشروع، مؤكدا علي التزام المحافظة بالتعاون الكامل في اطار تكاملي مع وزارة البيئة وجميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة للمساهمة في تخطيط وتنفيذ المشروع باعتبار ذلك حجر الزاوية والأساس في ضمان استمرار نجاح مشروع جرين شرم .

وأعلن المحافظ انه أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا مخصصة بمشروع جرين شرم لمتابعة تقدم وتنفيذ أنشطة المشروع وتذليل أية عقبات ومصاعب تعيق تنفيذ المشروع ، من أجل الحفاظ على نسب وتميز ورقي مدينة شرم الشيخ العالميه الخضراء و رفعت اسم مصر عاليا في ظل قيادة زعيم مصر وابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .