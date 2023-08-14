الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط في فخ التعادل السلبي أمام خيتافي

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه خيتافي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الاسباني “الليجا”.

الشوط الأول

سيطر برشلونة كما هو متوقع وضغط هجومياً منذ الدقائق الاولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر أمام تمركز دفاعي مميز من خيتافي.

ونجح حارس خيتافي في قيادة فريقه لصمود في الربع ساعة الاولى امام محاولات دي يونج وليفاندوفسكي بينما شكلت مرتدات خيتافي خطورة كبيرة على حامل اللقب.

وفي الدقيقة 36 تصدى الحارس سوريا لاخطر فرص المباراة بعدما ابعد تسديدة قريبة من البرازيلي رافينيا.

وفي الدقيقة 42 شهدت المباراة منعرجاً هاماً بعدما حصل رافينيا على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف على لاعب من خيتافي ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

حاول برشلونة الضغط بشكل مكثف لخطف هدف قبل نهاية أحداث الشوط الا ان صافرة الحكم انهت الـ 45 دقيقة الأولى بالتعادل 0-0.

الشوط الثاني

رغم النقص العددي بدأ برشلونة بنفس الضغط الهجومي القوي بينما لم تتغير فلسفة خيتافي الذي إهتم بتأمين دفاعاته وإغلاق المساحات أمام حامل اللقب.

شكلت محاولات المغربي عبد الصمد الزلزولي وتمريرات جندوجان خطورة كبيرة للبلوجرانا الا ان دفاع خيتافي واصل صموده بنجاح.

وفي الدقيقة 57 حصل خايمي ماتا مهاجم خيتافي على بطاقة حمراء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واصل برشلونة محاولاته وسدد انسو فاتي كرة خطيرة مرت فوق العارض ثم محاولة أخرة من الزلزولي تصدى لها الحارس.

استمرت محاولات برشلونة دون جديد حتى اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 0-0 ليفقد برشلونة اول نقطتين في رحلة الدفاع عن لقبه.