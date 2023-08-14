رئيس نادي دكرنس: اتحاد الكرة يصنع الفوضى

أكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن اتحاد الكرة يصنع الفوضى داخل الكرة المصرية، بسبب دوري المحترفين الذي أعلن عن منافستها بالموسم الجديد.

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا نرفض تمامًا إقامة دوري المحترفين، بسبب عدم وجود تسويق لتلك المسابقة".

وواصل الخضر إبراهيم: "طالبنا بتسويق الدوري وحال عدم النجاح في تسويقه يتم إلغاء تلك الفكرة تمامًا، وهناك عمل للمصالح الشخصية".

وأضاف: " النادي سوف يطالب بتعويض قدره 5 ملايين دولار، أو إلغاء دوري المحترفين".

وأكمل الخضر إبراهيم: " آخر تواصل بيني وبين جمال علام منذ فترة وطلب الجلوس معي ولكني رفضت، بسبب اعتراضي على هذا النظام المحدد ".