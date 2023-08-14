حركة تنقلات موسعة بمركز أبشواي في الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 357 لسنة 2023 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة أبشواي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وشملت الحركة ندب المهندس فوزي عيد عبدالقوي نائبا لرئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون المدينة والمهندس محمد موسى حسين عبدالمحسن نائبا لرئيس مركز ومدينة أبشواي لشئون القرى، والمهندسة نسرين محمد عبدالحميد سكرتيرا عاما لمركز ومدينة أبشواي.

وضمت حركة رؤساء الوحدات المحلية القروية ندب المهندس عاشور محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية النصارية، والمهندسة شاهيناز رجب محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو، والمحاسب محمود زايد عبدالرسول رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار، والمهندسة هيام محمد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لقرية العجميين، والمهندس محمد السيد ميهوب رئيس الوحدة المحلية لقرية الخالدية، والمهندس خالد محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوشنب، والمحاسب عبدالرحمن محمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية شكشوك، والمهندس محمد عيد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوكساه.

محافظ الفيوم: ندب وتصعيد الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى بمحافظة الفيوم لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، بالإضافة إلى ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة بمحافظة الفيوم لرئاسة الوحدات المحلية بمركز أبشواي، مع عودة الذين تم الندب على وظائفهم الواردة بالقرار إلى جهات عملهم الأصلية.