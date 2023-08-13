مشاهدات أغنية رامي جمال "حكايتنا منهية" خلال 72 ساعة

سجلت أغنية الفنان رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية”، أكثر من 400 ألف مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلماتها “فاكر زمان انا قولت نتحمّل و ادينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا و رضينا بيه .. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا .. مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ انا وانت خلاص حكايتنا منهية .. واديني مشيت وقفلت ع الماضي .. رجوعك فكره بالنسبالي ملغية ومن غيرك بعيش عادي ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ ”

أحدث أغاني رامي جمال يالا بينا

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال من خلال أغنية يالا بينا، والتي سجلت أكثر من 76 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "ملل ايه زهق ايه زعل ايه



لكل زعلة فكة هنكشر ليه



انا عندي حل فل وهنعمل بيه



هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه



ملل ايه زهق ايه زعل ايه



لكل زعلة فكة هنكشر ليه



انا عندي حل فل وهنعمل بيه



هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا

قلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقعد قعدة رايقة حلوة ونفصل حبتين



احجز لوكاندة اطلع فراندة



روح حفلة جامدة علي الدوبامين



وبك اند رحلة مع صحبة تحلى



شوف حتة فيها بحر واقعدلك يومين



من ا لشغل اجز وافصل ومزمز



صاحب كل اللي ساحب نفسه من الروتين



كل اكلة حلوة بعديها سينما



ونغني فالعربية واحنا مروحين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقلب المود يبقى حلو