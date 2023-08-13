الدوري الإسباني.. برشلونة وخيتافي يتعادلان سلبياً في الشوط الاول

إنتهت أحداث الشوط الاول من مباراة برشلونة وخيتافي بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات أولى جولات الليجا الإسبانية.

سيطر برشلونة كما هو متوقع وضغط هجومياً منذ الدقائق الاولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر أمام تمركز دفاعي مميز من خيتافي.

ونجح حارس خيتافي في قيادة فريقه لصمود في الربع ساعة الاولى امام محاولات دي يونج وليفاندوفسكي بينما شكلت مرتدات خيتافي خطورة كبيرة على حامل اللقب.

وفي الدقيقة 36 تصدى الحارس سوريا لاخطر فرص المباراة بعدما ابعد تسديدة قريبة من البرازيلي رافينيا.

وفي الدقيقة 42 شهدت المباراة منعرجاً هاماً بعدما حصل رافينيا على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف على لاعب من خيتافي ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

حاول برشلونة الضغط بشكل مكثف لخطف هدف قبل نهاية أحداث الشوط الا ان صافرة الحكم انهت الـ 45 دقيقة الأولى بالتعادل 0-0.