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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة وخيتافي يتعادلان سلبياً في الشوط الاول

مباراة برشلونة وخيتافي
مباراة برشلونة وخيتافي

إنتهت أحداث الشوط الاول من مباراة برشلونة وخيتافي بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات أولى جولات الليجا الإسبانية.

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تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني

سيطر برشلونة كما هو متوقع وضغط هجومياً منذ الدقائق الاولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر أمام تمركز دفاعي مميز من خيتافي.

ونجح حارس خيتافي في قيادة فريقه لصمود في الربع ساعة الاولى امام محاولات دي يونج وليفاندوفسكي بينما شكلت مرتدات خيتافي خطورة كبيرة على حامل اللقب.

وفي الدقيقة 36 تصدى الحارس سوريا لاخطر فرص المباراة بعدما ابعد تسديدة قريبة من البرازيلي رافينيا.

وفي الدقيقة 42 شهدت المباراة منعرجاً هاماً بعدما حصل رافينيا على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف على لاعب من خيتافي ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

حاول برشلونة الضغط بشكل مكثف لخطف هدف قبل نهاية أحداث الشوط الا ان صافرة الحكم انهت الـ 45 دقيقة الأولى بالتعادل 0-0.