الفرق بين اختلال الهرمونات عند النساء والرجال

الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد في جهاز الغدد الصماء، وتنتقل الهرمونات عبر مجرى الدم إلى الأنسجة والأعضاء ، لتوصيل الرسائل التي تخبر الأعضاء بما يجب القيام به ومتى تفعل ذلك.

الهرمونات ضرورية لتنظيم معظم العمليات الجسدية الرئيسية ، لذلك يمكن أن يؤثر عدم التوازن الهرموني على العديد من وظائف الجسم. تساعد الهرمونات على تنظيم:

الاسْتِقْلاب

سكر الدم

نمو

ضغط الدم

دورات الإنجاب والوظيفة الجنسية

النمو العام والتنمية

مستويات المزاج والتوتر

يمكن أن تؤثر الاختلالات في الأنسولين والستيرويدات وهرمونات النمو والأدرينالين على الذكور والإناث على حدٍ سواء.

‏‎عدم التوازن الهرموني عند الإناث

‏‎متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي أكثر المشاكل الهرمونية شيوعًا للإناث خلال سن الإنجاب. تتغير مستويات الهرمون خلال فترة البلوغ والحمل والرضاعة وانقطاع الطمث. تشمل أعراض الخلل الهرموني عند النساء ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية

‏‎نمو الشعر الزائد (الشعرانية)

‏‎حب الشباب على الوجه أو الصدر أو أعلى الظهر

‏‎تساقط الشعر

‏‎جفاف المهبل

‏‎ضمور المهبل

‏‎تعرق ليلي

‏‎الصداع

‏‎عدم التوازن الهرموني عند الرجال

‏‎التستوستيرون هو الهرمون الأساسي المسؤول عن نمو الذكور. ينتج عن عدم انتظام إنتاج الهرمونات الذكرية عدة أعراض:

‏‎التثدي، أو نمو أنسجة الثدي

‏‎ضعف الانتصاب (ED)

‏‎نمو غير طبيعي للحية ونمو شعر الجسم

‏‎فقدان كتلة العضلات

‏‎فقدان كتلة العظام (هشاشة العظام)