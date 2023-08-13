حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية في الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 357 لسنة 2023 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة طامية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

ندب 3 نواب لرئيس مركز ومدينة طامية بالفيوم

وشملت الحركة ندب المهندسة شيرين محمد محمود نائبا لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون المدينة والمهندس محمد ناجي إبراهيم عبدالمحسن نائبا لرئيس مركز ومدينة طامية لشئون القرى، والمحاسب محمد فتحي إمام نائب رئيس مركز ومدينة طامية لشئون المرافق والإشغالات.

وضمت حركة رؤساء الوحدات المحلية القروية ندب المهندس تيسير عيد مخيمر رئيس الوحدة المحلية لقرية دار السلام، والمهندس عادل جمعه إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية المظاطلي، والمحاسب رجب إبراهيم عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية الجمهورية، والمهندس محمود أمين إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأةالجمال، والمهندس شعبان أحمد عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيزية، والمهندس خميس حسين محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سرسنا، والمحاسب جمال محمد حسونه رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة، والمهندسة فاطمة عبدالباقى عبدالسلام رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ، والمهندس ثابت مسعود عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، والمهندس أحمد عبدالرحيم أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مع عودة الذين تم الندب على وظائفهم الواردة بالقرار إلى جهات عملهم الأصلية.