اتحاد السلة يوجه الشكر لوزارتي الرياضة والداخلية

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الشكر إلى كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية لسرعة إنهاء الأوراق الخاصة بالحصول على الجنسية المصرية للاعب باتريك يوسف حتى يتسنى له المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم القادمة.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على الأوراق الخاصة باللاعب المصري الآخر آدم موسى في أسرع وقت من أجل اللحاق بيوسف جاردنر وزملائه بمنتخب الفراعنة في بطولة كأس العالم القادمة.

ويمثل باتريك يوسف إضافة قوية لصفوف المنتخب الوطني حيث يعد واحد من أفضل لاعبي دوري الجامعات الأمريكية وهو ما رشحه للانضمام لأحد فرق دوري الـ NBA في الموسم المقبل.

وتعد استجابة وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لسرعة إنهاء أوراق يوسف جاردنر ضمن خطوات الدولة المصرية لاستعادة الطيور المهاجرة لتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.