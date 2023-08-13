كيف يلاحق مكتب التحقيقات الفيدرالي هجمات DDoS الإلكترونية

في عام 2016 ، قام المتسللون الذين يستخدمون شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت المخترقة - الكاميرات وأجهزة التوجيه الأمنية الضعيفة - بإغلاق بعض أكبر مواقع الويب في ذلك الوقت على الإنترنت دون اتصال بالإنترنت لعدة ساعجمات رفض الخدمة الموزعة في التاريخ.

DDoS هو شكل من أشكال الهجوم السيبراني حيث تغمر الجهات الفاعلة السيئة مواقع الويب بحركة مرور ضارة بهدف منعها من الاتصال بالإنترنت. كانت هجمات DDoS موجودة منذ سنوات قبل عام 2016 ، ولكن حقيقة أن هذا الحادث الواحد أدى إلى القضاء على العديد من الخدمات الرئيسية لفت انتباه الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن الأمن السيبراني.

منذ ذلك الحين ، لم يكن أي هجوم DDoS ذا أهمية إخبارية أبدًا ، ولكن المشكلة لم تنته بعد. في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، قبل عيد الميلاد مباشرةً - وهو وقت شائع تاريخيًا لشن هجمات DDoS - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه أزال العشرات من مواقع الويب التي تبيع ما يُعرف باسم booter أو Stressers ، وهي في الأساس خدمات DDoS-for-rent. هذه خدمات رخيصة نسبيًا تسمح للأشخاص ذوي مهارات القرصنة المنخفضة أو المعدومة بتنفيذ هجمات DDoS.

في نفس اليوم ، أعلن الفدراليون أيضًا أنهم اعتقلوا سبعة أشخاص زُعم أنهم أداروا تلك الخدمات. بعد ذلك ، استهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي تلك الخدمات وأزال المزيد من مواقع الروبوتات في مايو.

كل هذه العمليات الأخيرة - بالإضافة إلى التحقيق في ميراي ، البرمجيات الخبيثة المستخدمة في هجمات 2016 الشائنة - قادها مكتب التحقيقات الفيدرالية في أنكوريج.

يوم الأربعاء ، تحدث إليوت بيترسون ، أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قادوا تلك التحقيقات ، في مؤتمر بلاك هات للأمن السيبراني في لاس فيجاس. تحدث بيترسون ، جنبًا إلى جنب مع كاميرون شرودر ، المدعي العام المتخصص في الجرائم الإلكترونية ، عن العمل وراء التحقيقات التي أدت إلى عمليات الإزالة في عيد الميلاد ومايو.

كشف شرودر أيضًا أن بيترسون نفسه هو من أنشأ صفحات البداية التي حلت محل المواقع التي تم الاستيلاء عليها.

جلس بيترسون ، الذي ركز على هجمات DDoS لمدة عشر سنوات ، مع TechCrunch يوم الخميس للحديث عن عمله في ملاحقة الأشخاص الذين يقفون وراء خدمات DDoS هذه ، وتحديد الخدمات التي يجب إزالتها. أوضح ما هي أهداف تطبيق القانون من هذه التحقيقات ، وكيف تغيرت هجمات DDoS على مر السنين ، ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراءها.