الذكاء الاصطناعى حيلة الشركات متعددة الجنسيات لإدارة سلاسل التوريد

تتجه بعض أكبر الشركات في العالم إلى الذكاء الاصطناعي للتنقل بشكل متزايد في سلاسل التوريد المعقدة لأنها تواجه تأثير التوترات الجيوسياسية والضغط لإزالة الروابط بانتهاكات البيئة وحقوق الإنسان.

Unilever و Siemens و Maersk من بين أولئك الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتفاوض على العقود أو العثور على موردين جدد أو المساعدة في تحديد أولئك المرتبطين بقضايا بما في ذلك القمع المزعوم لمسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ الصينية.

على الرغم من استخدام دعم الذكاء الاصطناعي في إدارة سلسلة التوريد لسنوات ، فإن تطوير ما يسمى بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية يوفر المزيد من الفرص لأتمتة العملية بشكل أكبر.

واجهت المزيد من الشركات متعددة الجنسيات الحاجة إلى مواكبة مورديها وعملائها وسط الاضطرابات أثناء جائحة Covid-19 بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

أدت قوانين سلسلة التوريد الجديدة في بلدان مثل ألمانيا ، والتي تتطلب من الشركات أن تراقب قضايا البيئة وحقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها ، إلى زيادة الاهتمام والاستثمار في المنطقة.

قالت Navneet Kapoor ، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في Maersk ، "لقد تغيرت الأمور بشكل كبير خلال العام الماضي مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي" ، والذي يمكن استخدامه لبناء روبوتات محادثة وبرامج أخرى تولد استجابات للمطالبات البشرية.

في (ديسمبر) ، ساعدت ثاني أكبر مجموعة لشحن الحاويات في العالم على توفير تمويل بقيمة 20 مليون دولار لشركة Pactum ، وهي شركة في سان فرانسيسكو تقول إن الروبوت الشبيه بـ ChatGPT كان يتفاوض بشأن العقود مع الموردين لشركة Maersk و Walmart ومجموعة التوزيع Wesco.

قال كاسبار كورجوس ، الشريك المؤسس لشركة Pactum ، الذي قال إن برنامج الدردشة الآلي للشركة الناشئة كان يتفاوض على صفقات تصل قيمتها إلى مليون دولار نيابة عن عشرات "من شركات Fortune 500. "[مع] اضطراب واحد تلو الآخر هذه الأيام ، يستغرق البشر الكثير من الوقت. . . ليس لدى Walmart وقت للوصول إلى عشرات الآلاف من الموردين ".

مثل الشركات متعددة الجنسيات الأخرى ، قامت شركة سيمنز ، المجموعة الصناعية الألمانية ، بتسريع جهودها لتقليل اعتمادها على الموردين الصينيين.

منذ عام 2019 ، وظفت شركة Siemens خدمات Scoutbee ، وهي شركة ناشئة في برلين أطلقت هذا العام برنامج محادثة تقول إنه يمكن أن يستجيب لطلبات تحديد مواقع الموردين البديلة أو نقاط الضعف في سلسلة التوريد الخاصة بالمستخدم. قال مايكل كلينجر ، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في الشركة: "الجانب الجيوسياسي هو موضوع رئيسي لشركة سيمنز".

قال الرئيس التنفيذي لشركة Scoutbee ، جريجور ستولر ، إن شركة Unilever ، وهي عميل آخر وصانع Marmite and Magnums ، تمكنت أيضًا من تحديد موردين جدد عندما دخلت الصين في حالة إغلاق خلال الوباء.

قال إيفان سميث ، الرئيس التنفيذي لشركة Altana الناشئة في نيويورك ، إن الشركة ، التي يشمل عملائها مجموعة الشحن الدنماركية Maersk بالإضافة إلى سلطات الحدود الأمريكية ، بحثت في الإعلانات الجمركية ووثائق الشحن وغيرها من البيانات لبناء خريطة تربط 500 مليون شركة على مستوى العالم. .

وأضاف سميث أنه يمكن للعملاء استخدام منصته التي تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المنتجات إلى الموردين في شينجيانغ ، أو تتبع ما إذا كانت منتجاتهم الخاصة تُستخدم في أنظمة الأسلحة الروسية.

"فقط لبناء الخريطة ، أنت تتحدث عن المليارات من نقاط البيانات بلغات مختلفة. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها العمل من خلال كل تلك البيانات الأولية هي باستخدام الذكاء الاصطناعي ".