من يملك فيسبوك|مفاجأة.. مارك زوكربيرج ليس رئيساً لميتا

لا يزال مؤس فيسبوك Facebook ، مارك زوكربيرج ، يمتلك موقع Facebook في الغالب. الشركة مطروحة للتداول العام ، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta يمتلك غالبية الأسهم.

أسس Facebook وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركتها الأم Meta.

إلى جانب Facebook ، تشتمل منتجات Meta على WhatsApp و Instagram و Thread و Horizon metaverse.

Meta ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم شركة Facebook ، يتم تداولها علنًا ، لذا فهي ليست مملوكة لشخص واحد أو شركة. لكن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج لا يزال يمتلكه ويسيطر عليه بحصة الأغلبية.

من خلال الدخول في رهان Zuckerberg metaverse ، أصبح Facebook Meta في عام 2021.

يدير Zuckerberg ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، مظلة المنتجات التي تعيش تحت اسم Meta الخاص بالشركة. وتشمل هذه الشبكة الاجتماعية Facebook ، وتطبيق المراسلة WhatsApp ، والمنصة الاجتماعية المرتكزة على الصور Instagram ، و Twitter المتنافس الخيوط ، و Horizon metaverse.

قال زوكربيرج في عام 2021 عن العلامة التجارية الجديدة: "من الآن فصاعدًا ، سنكون ميتافيرس أولاً ، وليس فيسبوك أولاً".



يتم تداول أسهم ميتا علنًا في بورصة ناسداك. رمزها هو META.

نظرًا لأنه يتم تداول Meta علنًا ، يمكن لأي شخص لديه نقود كافية وحساب وساطة شراء أسهم فردية. يتم تضمين السهم أيضًا في العديد من صناديق المؤشرات التي قد يحتفظ بها المستثمرون العاديون.

أكبر مساهم مؤسسي في Meta Platforms Inc. هو Vanguard Group Inc.

كان الاكتتاب العام الأولي لشركة Facebook في 18 مايو 2012 ، أكبر اكتتاب عام تقني في التاريخ في ذلك الوقت. جمع الطرح العام الأولي 16 مليار دولار.



ذهبت بعض هذه الأموال نحو زيادة بصمة Facebook. في عام 2010 ، قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ البارزة ، حيث دفعت 19 مليار دولار لـ WhatsApp و 2 مليار دولار لـ Oculus و 1 مليار دولار لـ Instagram.

لم يكن نمو فيسبوك بلا جدل: شهد العقد العديد من فضائح فيسبوك ، بما في ذلك الاختراقات وفضائح خصوصية البيانات والتدقيق في تعامله مع المحتوى السياسي على المنصة.

ولكن مع وصول مجموعة تطبيقاتها إلى المليارات ، كان Facebook شركة تتمتع بالصحة المالية يمكنها دعم أعمالها من خلال بيع الإعلانات الموجهة إلى قاعدة مستخدمين عملاقة.

تعرض نموذج العمل هذا للتهديد في عام 2021 عندما أدخلت شركة آبل تحديثًا للخصوصية في برنامجها أعطى مستخدمي iPhone خيار "اسأل التطبيق وليس لتتبع" سلوك التصفح الخاص بهم. في مكالمة تناقش أرباح Meta للربع الأخير من عام 2022 ، قال المدير المالي ديفيد وينر إن تحديث iOS 14.5 أدى إلى محو 10 مليارات دولار من صافي أرباح الشركة.

يدير Zuckerberg ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، مظلة المنتجات التي تعيش تحت اسم Meta الخاص بالشركة. وتشمل هذه الشبكة الاجتماعية Facebook ، وتطبيق المراسلة WhatsApp ، والمنصة الاجتماعية المرتكزة على الصور Instagram ، و Twitter المتنافس الخيوط ، و Horizon metaverse.

قال زوكربيرج في عام 2021 عن العلامة التجارية الجديدة: "من الآن فصاعدًا ، سنكون ميتافيرس أولاً ، وليس فيسبوك أولاً".



يتم تداول أسهم ميتا علنًا في بورصة ناسداك. رمزها هو META.

نظرًا لأنه يتم تداول Meta علنًا ، يمكن لأي شخص لديه نقود كافية وحساب وساطة شراء أسهم فردية. يتم تضمين السهم أيضًا في العديد من صناديق المؤشرات التي قد يحتفظ بها المستثمرون العاديون.

أكبر مساهم مؤسسي في Meta Platforms Inc. هو Vanguard Group Inc.

كان الاكتتاب العام الأولي لشركة Facebook في 18 مايو 2012 ، أكبر اكتتاب عام تقني في التاريخ في ذلك الوقت. جمع الطرح العام الأولي 16 مليار.



ذهبت بعض هذه الأموال نحو زيادة بصمة Facebook. في عام 2010 ، قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ البارزة ، حيث دفعت 19 مليار دولار لـ WhatsApp و 2 مليار دولار لـ Oculus و 1 مليار دولار لـ Instagram.

لم يكن نمو فيسبوك بلا جدل: شهد العقد العديد من فضائح فيسبوك ، بما في ذلك الاختراقات وفضائح خصوصية البيانات والتدقيق في تعامله مع المحتوى السياسي على المنصة.

ولكن مع وصول مجموعة تطبيقاتها إلى المليارات ، كان Facebook شركة تتمتع بالصحة المالية يمكنها دعم أعمالها من خلال بيع الإعلانات الموجهة إلى قاعدة مستخدمين عملاقة.

تعرض نموذج العمل هذا للتهديد في عام 2021 عندما أدخلت شركة آبل تحديثًا للخصوصية في برنامجها أعطى مستخدمي iPhone خيار "اسأل التطبيق وليس لتتبع" سلوك التصفح الخاص بهم. في مكالمة تناقش أرباح Meta للربع الأخير من عام 2022 ، قال المدير المالي ديفيد وينر إن تحديث iOS 14.5 أدى إلى محو 10 مليارات دولار من صافي أرباح الشركة.



كان عام 2022 أيضًا هو العام الذي غادرت فيه سلسلة من المديرين التنفيذيين ، بما في ذلك جون كارماك ، كبير التكنولوجيا الإستشارية لقسم الواقع الافتراضي في Meta ، ومدير العمليات منذ فترة طويلة شيريل ساندبرج. مع تقلص الدائرة الداخلية لزوكربيرج ، ظهر زوكربيرج جديد للقتال - جسديًا ومجازيًا -.

كان هذا القائد مختلفًا عن صورة زوكربيرج السابقة كرجل أعمال متفائل في وادي السيليكون يحب "التحرك بسرعة وكسر الأشياء". لقد قدم الآن على أنه أكثر حذرًا وركزًا على الكفاءة كوسيلة لإرضاء المساهمين - حتى لو كان ذلك يعني تسريح عمال رئيسيين ، كما كان الحال في أواخر عام 2022 وربيع عام 2023 ، عندما خفضت الشركة عدد موظفيها بنسبة 24٪.