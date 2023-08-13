بسبب تدهور الوضع الأمني.. قوات حفظ السلام تسرع وتيرة انسحابها من مالي

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، اليوم الأحد، أنها عجلت الانسحاب المزمع من بلدة بير في شمال مالي، بسبب تدهور الوضع الأمني، ​​بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين.

واتهم تحالف المتمردين الشمالي بقيادة الطوارق، والمسمى تنسيقية حركات أزواد، خلال الأيام الماضية قوات مالي وقوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة قواته المتمركزة بالقرب من بير.

ولم يرد جيش مالي على هذه الاتهامات، لكنه أعلن أمس السبت، مقتل 6 من جنوده المتمركزين في بير، بينما كانوا يتصدون لمحاولة توغل «جماعات إرهابية مسلحة» لم يذكرها بالاسم.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في بيان إنها «سرعت وتيرة انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني».

وأضافت أنها تحث «جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد العملية تعقيدًا»، دون أن تحدد تلك الأطراف.

وقال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد لرويترز عبر الهاتف، إن القتال بين قوات الجماعة وقوات جيش مالي استمر في محيط بير حتى صباح اليوم الأحد.

وطلبت مالي بشكل مفاجئ في يونيو، أن تنهي بعثة الأمم المتحدة مهمتها المستمرة منذ 10 سنوات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى مزيد من الضغوط على اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2015 من المتمردين الطوارق، وكذلك إضعاف الجهود الرامية لكبح التمرد.

وفي حادث غير مسبوق، أعلن أفراد من قبائل الطوارق في شمال مالي، عن تعرض قواتهم لهجوم معقد، أمس الجمعة من الجيش، ومجموعة فاجنر الروسية المسلحة.

وأكدت "تنسيقية حركات الأزواد" على فيسبوك أن قواتها "تصدت لهجوم معقد من جانب فاما (الجيش المالي) وفاجنر" في بلدة بير الواقعة في منطقة تمبكتو (شمال).

وقال المتحدث باسم الحركة محمد المولود رمضان: "ندعو المجتمع الدولي لأن يشهد على هذه الأعمال الخطيرة" معتبرا الهجوم "انتهاكا لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية".

يشار إلى أن "تنسيقية حركات الأزواد" هي تحالف يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي أو للاستقلال عن الدولة المالية.

وهي إحدى الأطراف الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة المالية في 2015.

من جهته، أعلن الجيش المالي أنه "رد بقوة" على "محاولة لاختراق" موقعه، الجمعة، متهماً "ارهابيين" في الحادثة.

ويقول النظام في باماكو إن المدربين العسكريين الأجانب في مالي لا ينتمون لمجموعة فاجنر بل للجيش الروسي النظامي.

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