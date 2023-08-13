محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات رؤساء القرى بمركز إطسا

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 357 لسنة 2023 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة إطسا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وشملت الحركة ندب المهندس محمد لطفي الماوي نائبا لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون المدينة والمهندس محمد أبوالقاسم محمد نائبا لرئيس مركز ومدينة إطسا لشئون القرى، والمحاسب محسن عبدالباقى سكرتيرا عاما نائبا للوحدة المحلية بمركز ومدينة إطسا.

وضمت حركة رؤساء الوحدات المحلية القروية ندب المهندس أيمن محمد فهمى رئيس الوحدة المحلية لقرية منية الحيط، والمهندس عبدالحميد عبدالمولى عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر الباسل، والمحاسب يوسف محمود عزيز رئيس الوحدة المحلية لقرية الحجر، والمهندس حسين أحمد مراود رئيس الوحدة المحلية لقرية الغرق، والمهندس محمد ربيع عبدالعاطي رئيس الوحدة المحلية لقرية مطول، والمهندس محمد شعبان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية قلمشاه، والمحاسب حازم عبدالرحمن الأمين رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوجندير، والمهندس ربيع عبدالعزيز عبدالكريم رئيس الوحدة المحلية لقرية جردو، والمحاسب محمد السيد عبدالعاطي رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوصير، والمهندس إيهاب عبدالعزيز محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تطون، والمهندس ماهر عبدالشفيع طرفاية رئيس الوحدة المحلية لقرية شدموه، والمهندس حسن عبدالحميد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية قلهانة.

محافظ الفيوم يؤكد إختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين بمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة مراكز وقرى محافظة الفيوم لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية.