معاش شهري او دفعة واحدة.. تفاصيل جديدة بوثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية

تستعد مصر، اليوم الإثنين، لإطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار، وذلك بعد مطالبات كثيرة من أبناء مصر المغتربين بوجود حماية إجتماعية وتأمينية لهم مثل ذويهم في الداخل.

وفي هذا الصدد، طرحت شركة تأمين حكومية، في البنك الأهلي المصري، أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم على زيادة التحويلات بالدولار، وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال معاش يصرف بالعملة الأميركية.

وإليكم تفاصيل وثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية.

سيتاح شراء تلك الوثيقة بالدولار، للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 59 عامًا.

يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة، أو من خلال معاش شهري ثابت يُصرف لمدة 10 أو 15 عامًا.

سيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد، والحد الأقصى لكل وثيقة، خلال مؤتمر صحافي يوم غد الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.

ويأتي إطلاق أول وثيقة معاش دولارية للمصريين في الخارج، بعد إطلاق وثيقة تأمين رعاية المسافر، التي تم الإعلان عنها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.