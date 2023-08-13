أحمد موسى يفضح محمد ناصر: يتقاضى 40 ألف جنيه إسترليني

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الإعلامي الهارب محمد ناصر، قائلا: "عدو لمصر ويتقاضى 40 ألف إسترليني شهريا ولا يعرف شيء عن المصريين ولا يشعر بمشاكلهم.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم، أن محمد ناصر يتاجر بحال الناس، لا علاقة له بهذا ولا ذاك وإنما هو مرتزق.

أبواق الإخوان في الخارج يتقاضون رواتبهم بالإسترليني

وأكد أحمد موسى، أن أبواق الإخوان في الخارج يتقاضون رواتبهم بالإسترليني ولكنه إسترليني ملطخ بدم الشهداء، وبإمكانهم مغادرة قنوات الإخوان حال الحصول على أموال أكثر.

وأشار إلى أن أشباه الرجال كانوا في رابعة ومحمد بديع ليس رجلا، وارتدى النقاب وحاول الهرب وترك من جاء بهم للميدان وقدم لهم الأموال والوجبات.