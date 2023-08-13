خفر السواحل اليوناني يُعلن إنقاذ 48 مهاجر قبالة جزيرة ليسبوس

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي، كانوا على متن قارب مطاطي، فيما أظهر مقطع فيديو أن معظمهم من الأفارقة، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.



وأفاد بيان خفر السواحل، بأن أحد السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.

ووفقا للبيان، "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى.

ولم يتطرق البيان إلى جنسيات المهاجرين، لكن وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظمهم من الأفارقة.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة «إي بي تي» الحكومية اليونانية أن قاربا على متنه أكثر من 100 مهاجر، تعرض لأزمة، على بعد نحو 40 كيلومترا، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة «بيلوبونيز».

ونقلت القناة اليونانية عن خفر السواحل اليوناني قوله إن أربع سفن وثلاثة قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وصلت إلى مكان القارب المنكوب وأن عمليات إنقاذ جارية، بعد أن أرسل المهاجرون على متن الزورق إشارة استغاثة.

وأضافت القناة اليونانية أن مروحية شاركت في عملية الإنقاذ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. يذكر أنه في الأيام الأربعة الماضية، ألقى خفر السواحل اليوناني القبض على نحو 150 مهاجرا في بحر إيجة.

وفي 14 يونيو الماضي، غرق مئات من المهاجرين، الذين كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا، عندما غرق قارب صيد مكتظ بالركاب، قبالة الساحل اليوناني. وفي تلك الرحلة، نجا 104 أشخاص وتم انتشال 82 جثة.

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