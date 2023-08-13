الأهلي يعلن تعاقده مع مصطفى كيجو .. رسمياً

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي رسمياً عن انضمام مصطفى «كيجو» إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» لمدة 4 سنوات، قادمًا من نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بقيد اللاعب، تمهيدًا للانتظام مع الفريق خلال فترة الإعداد، استعدادًا للموسم الجديد.

الخطيب يتفقد الأعمال الإنشائية في فرع الشيخ زياد

على جانب آخر تفقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم عددًا من المشروعات الإنشائية داخل فرع الشيخ زايد، وفي مقدمتها منطقة جلوس الأعضاء التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي، وغيرها من المشروعات المقرر افتتاحها تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية بالفرع.

رافق الكابتن الخطيب خلال الزيارة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع زايد، واللواء يحيى أباظة مدير الأمن وبحضور الشركة المنفذة للمشروعات.