12 ألف جنيه... تنقذ سمع الطفل عمر

الطفل «عمر محمد عبدالرحمن» يبلغ من العمر 12 عامًا، بالصف الخامس الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الاطباء إصابته بفقدان السمع العصبى الشديد بالاذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، ومنذ 5 سنوات أجريت له جراحة زرع قوقعة بالاذن اليمنى، واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا ان السمع مهدد بالفقدان وتدهور الحالة بشدة، بعد تعطل جهاز السمع «القوقعة»، الذى يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الاشياء تتكلف آلافًا من الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأسرة، والطفل مهدد الآن بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف أحد عشر ألفًا وخمسمائة جنيه.

جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، ولديها 4 أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، بعضهم مريض بضعف السمع، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.