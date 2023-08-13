23 ألف جنيه.. تعيد سمع الطفل أحمد

الطفل «أحمد هشام متولي» يبلغ من العمر 9 سنوات، يدرس بالصف الثالث الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بفقدان السمع العصبى الشديد بالأذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، وأجريت له جراحة زرع قوقعة بالاذن اليمنى منذ خمس سنوات.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب على فترات متقطعة بسبب تكلفتها المالية الضخمة، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، والآن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الاشياء تتكلف آلافًا من الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والاب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للاسرة، والطفل مهدد الان بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة «ميكروفون» تتكلف ثلاثة وعشرين ألفًا ومائة جنيه.

وكذلك يحتاج لعمل جلسات تخاطب تتكلف ألفًا وستمائة جنيه شهريا، والام لديها ثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، جاءت أم الطفل الى عيادة الوفد تبحث عن الامل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للاسف أن التأمين الصحى يرفض الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.